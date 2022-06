planeta vênus - reprodução

Publicado 10/06/2022 06:00

ÁRIES



Os astros favorecem as suas ambições. Deve ter sucesso trabalhando com seriedade e responsabilidade. Pode tomar a iniciativa no romance.



TOURO



Sua sexta promete e você tem tudo para conquistar seus objetivos. Cuidar do corpo vai fazer um bem danado. Pode pintar um romance na conquista.



GÊMEOS



Faça as suas tarefas com muito foco e atenção aos detalhes. Tente se divertir e relaxar um pouco durante o dia. Vai se entender com o mozão.



CÂNCER



Você deve sextar com tudo e o seu comprometimento pode render. Mudança de casa tende a ser positiva. Uma amizade pode se tornar romance.



LEÃO



Tende a levar a sério e até dominar os assuntos domésticos. O seu jeito sério pode render parcerias vantajosas. Aposte no papo para paquerar.



VIRGEM



Na saúde, deve colher os resultados que espera. Vai preferir ficar mais na sua à tarde. Se tem um crush, deve mandar bem ao trocar mensagens.



LIBRA



Vai escolher bem com quem se relaciona hoje. Os astros despertam seus instintos para conseguir recursos. Há sinal de transformações sensacionais no romance.



ESCORPIÃO



Há chance de brilhar em suas tarefas, sobretudo se trabalhar sozinha. A sua intuição e esperteza se destacam. Tudo ótimo no relacionamento.



SAGITÁRIO



O dia é favorável para você ficar mais comunicativa e se destacar. Só tome cuidado com as palavras. Se está na pista, pode rolar uma paixonite.



CAPRICÓRNIO



Deve trabalhar com cuidado e responsabilidade para realizar suas ambições. Pode crescer na profissão e evoluir nas finanças. Tudo bem no romance.



AQUÁRIO



Há boas chances de abrir seus horizontes profissionais. Deve mandar bem nos contatos e parcerias. Vai ter excelentes ideias na vida em casal.



PEIXES



Os astros anunciam transformações e novas responsabilidades. Pode viajar e curtir bastante. Há chance de viver um romance com um amigo.