Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 09/06/2022 06:00

ÁRIES



O seu jeito agradável deve atrair todos para perto de você. Há chance de fechar uma parceria profissional. No romance, o diálogo flui.



TOURO



Vai ser muito gentil no ambiente profissional e no trabalho com o público. A determinação te ajuda a ter hábitos saudáveis. Pode surgir um crush.



GÊMEOS



Tudo indica que você fará excelentes contatos. Bom dia para fazer uma fezinha, já que a vibe é de sorte. No amor, tudo vai às mil maravilhas.



CÂNCER



Quintou com os assuntos domésticos e familiares em destaque. Aproveite o tempo livre para resolver perrengues. Na união, o clima é perfeito.



LEÃO



Tudo indica que você vai se expressar de maneira agradável. Só cautela pra não ficar de muita conversa fiada. No romance, pode realizar sonhos.



VIRGEM



A Lua promete acabar com os perrengues financeiros. Pode ter grandes ideias do que fazer para render dinheiro. Pode se apaixonar na paquera.



LIBRA



Seu jeito encantador vai atrair aliados e iniciar relações profissionais. Fortaleça sua autoconfiança e arrase. Se já tem um mozão, esbanje dedicação.



ESCORPIÃO



Em busca de paz de espírito e sossego, você pode ceder mais. O emprego tende a ser bem produtivo. Algumas mudanças podem pintar na relação.



SAGITÁRIO



Vá atrás dos seus objetivos com mais entusiasmo nesta quinta. Tenha foco e persiga seus sonhos. No romance, o clima deve ser de companheirismo.



CAPRICÓRNIO



Vai se interessar mais pelas suas parcerias profissionais. Na saúde, seus cuidados com o corpo vão gerar bem-estar. Pode mudar o status nas redes sociais.



AQUÁRIO



Pode se expressar de um jeito mais descontraído que vai expandir seus horizontes. Pode pintar a vontade de viajar. O relacionamento ganha novidades.



PEIXES



A Lua promete trazer transformações importantes no seu dia. A vida profissional vai ser estimulada. Se está só, tem tudo para atrair alguém.