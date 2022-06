Carteira - Reprodução de Internet

CarteiraReprodução de Internet

Publicado 07/06/2022 12:05

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para as finanças para melhorar as finanças ao longo do mês.

Simpatia para fazer o dinheiro render



Coloque sete moedas em um saquinho branco e pingue duas gotas de perfume de lavanda. Depois, distribua as moedas nos cantos da sua casa. Faça uma prece da sua preferência. Recolha as moedas e gaste normalmente. Descarte o saquinho no lixo.