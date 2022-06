Especial -Fases da LUA. Foto Daniel Castelo Branco - Daniel Castelo Branco

Especial -Fases da LUA. Foto Daniel Castelo BrancoDaniel Castelo Branco

Publicado 08/06/2022 08:00

Rio - A lua cheia ajuda a ampliar tudo aquilo que é desejado. Neste período, os rituais podem ser grandes aliados para atrair prosperidade e aumentar o magnetismo. Além disso, fazem a limpeza energética, trazendo proteção e harmonia, uma vez que transformam toda a energia negativa em positiva.

Ferva um litro de água e acrescente as pétalas de cinco rosas vermelhas, três galhos de hortelã e borrife o seu perfume favorito. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo. Coe a mistura. Após o banho de higiene, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando a reconstrução do magnetismo pessoal. As plantas podem ser descartadas no lixo.