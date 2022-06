Planeta Vênus - Reprodução de Internet

Planeta VênusReprodução de Internet

Publicado 11/06/2022 06:00

ÁRIES



Sabadou com a porta das esperanças se abrindo pra você. O seu talento para lidar com as finanças se destaca. No romance, pode ter ajuda financeira.



TOURO



Taurinos, use e abuse do seu jeito sociável hoje. Amigos e familiares podem buscar o seu ombro amigo. Se está na pista, pode dar match com os crushes.



GÊMEOS



Lide com os seus desafios de maneira tranquila. Tem chance de subir de cargo e melhorar o bem-estar. Pode se envolver em um lance secreto.



CÂNCER



Vai ter facilidade para se relacionar com as pessoas. Nos momentos livres, vai querer esquecer os problemas e curtir. Romance em ótimo momento.



LEÃO



Tudo indica que vai arrasar nas reuniões com o seu entusiasmo lá no alto. No lar, nada vai te abalar. Você e o mozão vão evoluir juntos.



VIRGEM



Mande a rotina pra bem longe neste sabadão. Pode se aventurar mais e ampliar seus conhecimentos. Vai curtir novas experiências com o love.



LIBRA



Uma energia transformadora promete te animar. Há boas chances de encher o bolso. A intimidade tem tudo pra ficar quentíssima, com direito a novidades.



ESCORPIÃO



Oportunidades de ganhos podem pintar. A vontade de expandir seus horizontes talvez te leve a reavaliar suas relações. Um crush vai te deixar caidinha.



SAGITÁRIO



O seu signo vai arrasar com seu bom gosto e eficiência. Pode arrasar no trabalho ou curtir a vida, se estiver de folga. Tudo ótimo com o mozão.



CAPRICÓRNIO



Energia favorável para uma fezinha ou para crescer na vida. Conte com a ajuda dos amigos mais próximos. Pode se encantar por alguém hoje.



AQUÁRIO



O companheirismo deve reinar e vai se sentir mais à vontade com a família. Dia ideal para quem faz home office. No romance, o clima promete ser de carinho.



PEIXES



Tudo indica que o seu signo estará mais comunicativo. Pode promover encontros ou reuniões. Se está na pista, há sinal de paixão à primeira vista.