Publicado 14/06/2022 06:00

ÁRIES



Vai ter disciplina para pôr a mão na massa e terminar as tarefas. As emoções podem ficar bagunçadas ao longo do dia. Pode ganhar contatinhos na conquista.



TOURO



Tem tudo para assumir responsabilidades e se destacar. Atenção para as amizades que te querem mal. Com o mozão, seu signo pode se aventurar.



GÊMEOS



Foque nas suas tarefas e redobre a atenção aos detalhes. Viagem a trabalho pode ser um sucesso. Com o mozão, sinal de novidades no ar.



CÂNCER



Câncer, vai se jogar nos deveres do trabalho. Adote hábitos mais saudáveis nas refeições e aprimore o seu bem-estar. Pode tomar as rédeas da relação.



LEÃO



Deve aprender a cooperar nas suas relações do dia a dia. Tome cuidados com bens, taxas e impostos. Sinal de romance envolvente hoje.



VIRGEM



Os astros destacam seu senso de responsabilidade e organização. No lar, a ligação com a família amadurece. Se está na pista, seu magnetismo vai arrasar.



LIBRA



A sua imaginação tá on e pode ter excelentes ideias. Evite tomar decisões que vão te impactar a longo prazo. O romance vai muito bem!



ESCORPIÃO



Pode agir com mais responsabilidade e severidade com as finanças. No lar, organize o orçamento doméstico. Há chance de se envolver com alguém.



SAGITÁRIO



Vai ter facilidade para se expressar e escrever. Nos estudos, você conta com boas energias para aprender. Se está na solteirice, deve pintar um crush.



CAPRICÓRNIO



Há boas chances de ver sua conta bancária crescer e fazer seu pé-de-meia. Aja com responsabilidade e cuidado. Há de chover contatinhos hoje.



AQUÁRIO



Deve arrasar com os seus contatos nesta manhã. Pode conhecer pessoas diferentes e aumentar seu círculo de amizades. Ótimo momento com o mozão.



PEIXES



Você pode assumir mais responsabilidades na carreira. O seu poder de adaptação promete te levar longe. Com o mozão, podem fazer planos.