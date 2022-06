Santo Antônio, o santo casamenteiro - Reprodução

Publicado 13/06/2022 10:07

Rio - Santo Antônio é comemorado nesta segunda-feira. Conhecido por interceder nos assuntos relacionados ao amor, ele fortalece os laços amorosos e ajuda quem está à procura da metade da laranja. Isso porque o santo abre os caminhos para uma pessoa encontrar o seu amado.

Coloque a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um copo d’água. Em seguida, peça ao santo para conhecer alguém bacana e que vocês se apaixonem e comecem a namorar. Só tire o santo do “castigo” quando o seu pedido for atendido.Pegue uma imagem de Santo Antônio e coloque de cabeça para baixo na geladeira. Mentalize a chegada do amor da sua vida. Só tire o santo da geladeira quando você encontrar um amor. Caso passe um tempo sem encontrar, reforce o pedido e coloque a imagem no congelador novamente.Retire o menino Jesus do colo de Santo Antônio e coloque-o virado para a parede. Diga ao santo que só irá devolver o menino Jesus quando ele te trouxer um marido.