Planeta TerraReprodução/NASA

Publicado 13/06/2022 06:00

ÁRIES



Deve começar a semana com facilidade para se expressar. Pode ter sucesso com empreendimentos, se tiver autoconfiança. Não vai faltar iniciativa no romance.



TOURO



O céu dá a maior força pra você tirar o pé da lama. Pode ter ótimas ideias para ganhar mais dinheiro. Se está na pista, deve pintar alguém experiente.



GÊMEOS



O seu lado racional deve ficar mais forte hoje. Ótimo momento para focar em conhecimentos. Com o momozim, a euforia vai dar as caras.



CÂNCER



Segundou com a imaginação pra lá de fértil. Vai ter muitas boas ideias, mas vai precisar de um pouco de foco. Na paquera, a coragem vai estar do seu lado.



LEÃO



Será capaz de pensar em diversas soluções e se destacar em reuniões. Pode fazer amizades com facilidade. Boas chances de tomar a iniciativa na paquera.



VIRGEM



Vai se expressar de maneira inteligente no trabalho e pode ter bons contatos com a chefia. O clima em casa será uma delicinha, inclusive com o mozão.



LIBRA



Você tem tudo para formar alianças promissoras no trabalho. Pode aprender bastante nos estudos. Com o mozão, sua energia vai se destacar.



ESCORPIÃO



Segundou com transformações e pode planejar as suas estratégias para se dar bem. Aposte na iniciativa hoje. Pode pintar um amorzinho, se estiver na pista.



SAGITÁRIO



Há chance de iniciar relacionamentos pessoais e alianças profissionais. Nos momentos de folga, pratique exercícios físicos. Ótimo momento com o mozão.



CAPRICÓRNIO



O perfeccionismo dá as caras e te ajuda a resolver problemas no trabalho. Na saúde, fortaleça o corpo e a mente. Relação firme e forte com o love.



AQUÁRIO



A sua criatividade deve ficar a todo vapor e te ajudar com a escrita. Sinal de sorte no amor. Pode tomar a iniciativa com um contatinho.



PEIXES



Segundou com o seu lado flexível em evidência. Vai usar e abusar da versatilidade e se dar bem no trabalho e casa. O amor vai às mil maravilhas.