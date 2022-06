Constelação - NASA

Publicado 17/06/2022 06:00

ÁRIES



Você deve sextar com a porta das esperanças se abrindo. Bons contatos pessoais vão te estimular. Se está só, sua autoconfiança te destaca com o crush.



TOURO



O trabalho vai estar em evidência e pode relevar projetos para o seu futuro. Cautela com expectativas irreais. O seu charme vai arrasar no amor.



GÊMEOS



Pode contar com ideias avançadas e bastante criatividade para ampliar os horizontes. Os estudos se destacam. Com o mozão, invista em planos conjuntos.



CÂNCER



Sextou com sinal de transformações maravilhosas, Câncer. Pode ganhar mais dinheiro se sair da zona de conforto. Romance intenso hoje.



LEÃO



Deve fazer contatos com facilidade e pode evoluir relações. Ótimo dia para formar acordos e alianças profissionais. Uma paquera pode ficar mais séria.



VIRGEM



O seu signo esbanja inovação e ideias modernas no trabalho. Adote hábitos saudáveis para controlar as emoções. Pode curtir fantasias com o love.



LIBRA



A Lua traz uma energia excelente para hoje. Use e abuse da sua originalidade e comunicação. No romance, o clima promete ser de alegria e prazer.



ESCORPIÃO



Sextou e você pode se envolver com coisas diferentes. Inove um pouco. A ligação com a sua família se fortalece. Há chance de conhecer alguém.



SAGITÁRIO



Sonhar, criar e pensar em projetos e planos tende a beneficiar o seu trabalho. A rotina talvez te desanime um pouco. Há sinal de muita ousadia na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



A Lua reforça o seu lado inovador para ganhar dinheiro. Só evite torrar sua grana com diversões. Se busca um love, vai ir atrás do que quer.



AQUÁRIO



Pode ter várias ideias originais para mudar a sua vida. Crie projetos futuros e espante a rotina. Seu jeito cheio de atitude agita a relação.



PEIXES



Sextou com a Lua reforçando o seu lado mais racional. Na saúde, meditar e contemplar a natureza vai reativar suas energias. Curtir o mozão vai te fazer bem.