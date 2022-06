Planeta Marte - Reprodução de Internet

Planeta MarteReprodução de Internet

Publicado 15/06/2022 06:00

ÁRIES



Tudo indica que a sua popularidade vai aumentar. Deve arregaçar as mangas e mostrar maior eficiência no trabalho. Pode curtir experiências diferentes.



TOURO



A Lua destaca a sua ambição e privacidade. Investir em estudos e conhecimentos pode expandir seus horizontes. Novas experiências podem pintar no amor.



GÊMEOS



No trabalho, tende colocar mais a mão na massa se driblar a impaciência. Há chance até de pintar uma herança. Com o mozão, os momentos a dois evoluem.



CÂNCER



O seu signo deve ficar mais ambicioso e profissional. Traçar metas mais reais pode evitar decepções e sofrência. O seu charme te destaca na paquera.



LEÃO



Vai ter muita lenha para queimar hoje e vai se esforçar. Na saúde, é uma boa hora para ter hábitos equilibrados. Vai esbanjar sedução na conquista.



VIRGEM



A Lua tá arrasane e você tem tudo pra deitar e rolar. Deve ser eficiente no trabalho, mas vai se divertir no trabalho. O clima promete prazer com o love.



LIBRA



O seu lado prático se fortalece e o emprego é favorecido, sobretudo se trabalha de casa.. Com o mozão, você tem tudo pra lacrar entre quatro paredes.



ESCORPIÃO



Você tende a falar menos e trabalhar mais hoje. À noite, talvez se irrite à toa e se irrite com quem estiver por perto. Com o mozão, clima muito tranquilo.



SAGITÁRIO



Vai ter boas chances de encher o bolso, mas nada de sair torrando a grana. Os astros pedem cautela. Pode demonstrar o que sente pelo crush.



CAPRICÓRNIO



Momento favorável para analisar projetos para o futuro. As emoções talvez fiquem à flor da pele ao longo do dia. Com o mozão, o amor vai evoluir.



AQUÁRIO



O seu signo deve contar com muita praticidade. Pode contar com tranquilidade e silêncio para colocar as ideias em ordem. Talvez se envolva com alguém novo.



PEIXES



No emprego, há chance de ter boas ideias e soluções engenhosas. Evite agir na emoção com as finanças. Com o love, aposte em bons papos.