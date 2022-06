As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amor - Reprodução de Internet

As simpatias ajudam a abrir os caminhos para renovar as energias no amorReprodução de Internet

Publicado 14/06/2022 10:07

Rio - As simpatias ajudam a equilibrar as energias, expulsando as negativas. Se você está namorando e quer proteger o seu relacionamento amoroso da inveja, anote esse ritual para blindar a vida a dois.