Publicado 16/06/2022 08:00

Rio - Corpus Christi é comemorado nesta quinta-feira. A solenidade cristã celebra o corpo e sangue de Jesus, que é representado na eucaristia. O sacramento relembra a morte e a ressurreição de Cristo, o pão representa o corpo e o vinho simboliza o sangue. Aprenda a oração que deve ser feita neste dia.



Oração Corpus Christi



Na festa do seu corpo e sangue, dá-nos Senhor a certeza da tua presença nos dons eucarísticos! Na festa da vida, que deve ser cada Eucaristia, ensina-nos Senhor a comunhão com os irmãos, radicada na unidade sacramental. Ensina-nos que nunca é compreensível celebrar o gesto que significa sacrifício e dom da vida, união com Cristo e com os irmãos e fomentar divisões, cultivar discórdias e manter desigualdades! Impele-nos a viver cada eucaristia como atores comprometidos, convictos da tua presença, e não como simples espectadores!