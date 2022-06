Carteira - Reprodução de Internet

CarteiraReprodução de Internet

Publicado 15/06/2022 08:00

Rio - Os rituais ajudam a atrair os resultados almejados para as esferas da vida. Caso você esteja querendo conquistar uma renda extra, recorra a elas para abrir os caminhos e atrair boas energias para esse desejo virar realidade.

Leia Mais Saiba como fazer banho para abrir os caminhos para prosperidade

Em uma quarta-feira, ferva 1 litro de água e acrescente um punhado de erva-doce, 7 cravos-da-índia e 3 paus de canela. Em seguida, espere a mistura ficar morna e coe. Após o banho de higiene, jogue o ritual do pescoço para baixo. As ervas devem ser descartadas no lixo.