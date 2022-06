Carteira - Reprodução de Internet

Publicado 15/06/2022 10:07

Rio - As simpatias ajudam a abrir os caminhos e atrair boas energias para um desejo virar realidade. Caso você esteja com a vida financeira apertada, a espiritualidade pode dar uma forcinha para atrair prosperidade e abrir os caminhos para reverter a situação.

Em uma noite de lua cheia, coloque um punhado de açúcar e outro de canela em um pote. Em seguida, acrescente uma gotinha de azeite. Misture os ingredientes com as mãos enquanto imagina o dinheiro entrando na sua conta bancária. Faça um pedido com muita fé e enxague as mãos.