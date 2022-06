Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 20/06/2022 10:07

Rio - Santo Onofre foi um eremita que viveu no Egito. O santo era monge em um mosteiro que resolveu viver uma vida solitária peregrinando no deserto em oração. Considerado o padroeiro dos tecelões, também é conhecido como o protetor do dinheiro. Ele é comemorado tanto na Igreja Ortodoxa quanto na Católica no dia 12 de junho, que é a data da sua morte.

Leia Mais Conheça o salmo 116 para agradecer as bênçãos recebidas

Após 60 anos peregrinando sozinho, Santo Onofre, encontrou o abade Pafúncio caído no deserto. Aterrorizado com a aparência de Onofre, o abade tentou se afastar do velho, que imediatamente contou a sua trajetória. Onofre o levou para a gruta em que vivia e contou que a missão de Pafúncio não era virar um eremita, mas sim presenciar a sua morte. No dia 12 de junho, Onofre morreu e o abade voltou à civilização para contar a história do peregrino.



Oração de Santo Onofre



Meu glorioso Santo Onofre, que pela Divina Providência fostes vós santificado e hoje estais no círculo da Providência Divina, confessor das verdades, consolador dos aflitos. Vós, às portas de Roma, viestes encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo e a graça pedistes para não pecar. Assim como pedistes e recebestes sua graça, eu vos peço a minha. Meu glorioso Santo Onofre, peço-vos que me façais esta esmola para eu bem passar; vós que fostes pai dos solteiros, sede também para mim. Vós que fostes pai dos casados, sede também para mim. Vós que fostes pai dos viúvos, também sede para mim, meu glorioso Santo Onofre, por meu Senhor Jesus Cristo, por sua mãe Santíssima, pelas cinco chagas de Jesus, pelas sete dores de Nossa Santíssima Mãe Maria, pelas almas Santas Benditas, por todos os anjos e Santos do Céu e da terra. Peço-vos que me concedais a graça de (diga a graça desejada). Meu glorioso Santo Onofre, pela sagrada paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Cruz em que morreu, pelo sangue derramado na cruz, peço-vos que impetreis essa graça de que tanto necessito e espero ser atendido (a) num tempo menor que 40 dias, conforme o que vós dissestes com a vossa sagrada boca. Quem fizer esta oração não terá fome, sede, desgosto, não padecerá, não terá angústia, nem lhe faltará dinheiro! Em nome de Jesus. Amém.