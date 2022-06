Oração - Reprodução de Internet

Publicado 20/06/2022 08:00

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. No salmo 135, o salmista convida a todos a louvar ao Senhor. Ainda afirma que para esse momento de oração é preciso estar entregue de corpo e alma à palavra de Deus.



Salmo 135



Louvai ao Senhor. Louvai o nome do Senhor; louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom; cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó, e a Israel para seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra; faz os relâmpagos para a chuva; tira os ventos dos seus tesouros. O que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais; O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos; O que feriu muitas nações, e matou poderosos reis: A Siom, rei dos amorreus, e a Ogue, rei de Basã, e a todos os reinos de Canaã; E deu a sua terra em herança, em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam; têm olhos, e não vêem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor; casa de Arão, bendizei ao Senhor; Casa de Levi, bendizei ao Senhor; vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor.