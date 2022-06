Constelação - ESA/Hubble & NASA

Publicado 20/06/2022 06:00

ÁRIES



Os astros passeiam pelo seu inferno astral e deixam suas emoções instáveis. Priorize trabalhar sozinha hoje. Pode se envolver com alguém bacana.



TOURO



Vai perseguir os seus objetivos com entusiasmo. Pode até contar com a ajuda de um amigo, mas tome cuidado com gente falsa. A relação vai estar bem.



GÊMEOS



Os astros enviam energias poderosíssimas. Você deve chamar a atenção no que faz e pode até subir de cargo. No romance, o clima promete ser tudo de bom.



CÂNCER



Tudo indica que seu signo estará mais criativo e inspirado, Câncer. Deve se relacionar e tratar todo mundo bem. Dia de muito amor no relacionamento.



LEÃO



Seus desejos podem te levar ao sucesso. Há boas chances de ganhar um dinheirinho. Se está na pista, um crush deve te fazer subir pelas paredes.



VIRGEM



Vai sentir uma maior proximidade com pessoas sonhadoras e pode formar parcerias de sucesso. Na vida amorosa, o clima será gostosinho.



LIBRA



Os astros avisam que você deve se interessar e dar mais duro no trabalho. Só tome cuidado com o nervosismo. Vai curtir muito o mozão.



ESCORPIÃO



Deve se dar bem com todo mundo e fazer ligações inspiradoras. Aproveite para fazer uma fezinha. O clima promete ser de muita paixão na vida a dois.



SAGITÁRIO



Há boas chances de conseguir que seus planos saiam como imaginou. Com a família, o clima vai ser de intimidade. No romance, vai ser tudo de bom.



CAPRICÓRNIO



O seu signo deve ficar mais compreensivo ao se comunicar e vai ter facilidade para aprender. Com o mozão, vai ter muitos papos gostosinhos.



AQUÁRIO



Segundou com vibes poderosíssimas nas finanças. Pode se dar bem no trabalho. Os astros dão play na sua vida amorosa e pode se envolver com um crush.



PEIXES



Ouça os recados do seu sexto sentido para se dar bem. Deve contar com imaginação fértil e criatividade nas tarefas. No amor, nada de timidez.