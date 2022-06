Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 22/06/2022 06:00

ÁRIES



Os astros mostram que vai ter facilidade para impressionar. Se pensa em empreender, seja corajosa. Com o mozão, deve se expressar com delicadeza.



TOURO



Pode preferir ter privacidade no trabalho e isso vai te ajudar a render mais. Evite guardar ressentimentos, taurina. Seu charme vai abalar os crushes.



GÊMEOS



Você pode ir atrás dos seus objetivos com animação. Nas amizades, tenha cautela para não forçar a barra ou falar demais. Aproveite o carinho da vida a dois.



CÂNCER



Há grandes chances de alcançar suas ambições. Os astros só pedem para não se precipitar. O clima promete ser de muito carinho na relação.



LEÃO



Com a mente animada e convicções fortes, deve tomar decisões sem dificuldade. Boas chances de se dar bem na carreira. A lábia anima o romance.



VIRGEM



O seu signo deve ficar mais emotivo e intenso. Vai ser mais amigável e falante e pode atrair olhares. O sentimento pode aumentar na paquera.



LIBRA



Vai trabalhar junto com os outros e tende a cooperar. Apenas controle a impaciência e irritação. No romance, o entendimento com o mozão cresce.



ESCORPIÃO



Há chance de assumir um cargo de liderança. Sua saúde deve ficar firme e forte. A intensidade vai tornar a paquera ou romance mais empolgante.



SAGITÁRIO



Os astros mostram que você conta com a sorte. Não deve ficar parada e vai fazer as atividades com empolgação. Muito diálogo na paquera ou relação.



CAPRICÓRNIO



O seu signo vai tomar decisões e buscar o que quer. Tem tudo pra conquistar mais conforto pra você e seus parentes. Sinal de romance no ar.



AQUÁRIO



As ideias tendem a surgir com facilidade hoje. Corre o risco de falar o que vier à sua cabeça. Com o mozão, sinal de diversão e ótimas conversas.



PEIXES



Você deve nadar na fortuna e atrair recursos materiais. Vai ter mais coragem e iniciativa para empreender. Pode conhecer algum crush.