Constelação

Publicado 23/06/2022 06:00

ÁRIES



A Lua desperta a necessidade de ter segurança material, arianes. Conta com facilidade para ganhar uma graninha. Se está na pista, aposte no seu charme.



TOURO



Quintou com a Lua deixando seus sentidos mais apurados. Vai querer aproveitar as coisas boas da vida. Muito afeto nos assuntos do coração.



GÊMEOS



Um clima de desânimo talvez te domine. No trabalho, será mais produtivo se puder fazer suas tarefas sozinha. Há sinal de vários contatinhos.



CÂNCER



A Lua indica que você irá sonhar com segurança material. Nas amizades, tende a esbanjar afeto e agradar todo mundo. Vai apostar numa relação mais simples.



LEÃO



Tende a focar na carreira para ter uma vida mais confortável. Há boas chances de melhorar a sua situação atual. O seu poder de sedução vai te destacar.



VIRGEM



Quintou com seu signo menos exigente e mais disposto a aprender. Os astros devem impulsionar os seus sonhos. Romance deve seguir numa boa.



LIBRA



Boas chances de ter sucesso na profissão e lidar bem com as pessoas. Aproveite seu lado popular e amável. Se está na pista, pode deixar o crush caidinho.



ESCORPIÃO



Vai ter facilidade para fazer contatos pessoais e profissionais. Não vai querer saber de dores de cabeça com as pessoas. Vai querer ser agradada no amor.



SAGITÁRIO



Deve encontrar formas eficientes e rápidas de realizar suas tarefas. Não deixe a preguiça te dominar na saúde. No romance, clima de carinho.



CAPRICÓRNIO



Tudo indica que ficará menos exigente consigo mesma. A sorte sorri pra você e há boas chances de se dar bem num sorteio. Pode atrair vários contatinhos.



AQUÁRIO



Boas chances de atrair conforto para você e sua família. Deve terminar suas tarefas com calma no serviço. A ligação se fortalece com o momozim.



PEIXES



Pode esbanjar afeto e honestidade nas relações. Nos estudos, seu lado prático pode pinta. Se está na pista, seu jeito comunicativo deve fisgar o crush.