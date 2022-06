Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 25/06/2022 06:00

ÁRIES



O sabadão promete ser tudo de bom. Tem tudo para alcançar suas ambições e ganhar dindim. Aposte em novidades para melhorar a relação.



TOURO



Você tem tudo para ter sucesso e realizar um sonho de consumo. Suas amizades tendem a evoluir. Nos assuntos do coração, vai se interessar por boas conversas.



GÊMEOS



Os astros revelam que há boas chances de ter sucesso no trabalho. À tarde, pode conseguir mudar o que for preciso. Tende a sair da mesmice na vida a dois.



CÂNCER



Invista em um passeio se estiver de folga. Há boas chances de renovar os laços de amizade. Suas relações devem melhorar, inclusive o romance.



LEÃO



Deve contar com garra e criatividade para alcançar as suas ambições. Na saúde, pode alcançar a cura de um perrengue. Na conquista, curta os contatinhos.



VIRGEM



Vai formar alianças poderosas e se encher de boas ideias. Há sinal de sorte e boas mudanças. Aproveite muitos papos e risadas na vida a dois.



LIBRA



Tudo indica que sua dedicação vai te render bons frutos hoje. Pode aprofundar os sentimentos com a família. Há chance de acionar um crush.



ESCORPIÃO



Os astros deixam sua dedicação nas alturas e pode se dar bem no serviço. Talvez se divirta muito com amigos e familiares. Os assuntos do coração vão ferver.



SAGITÁRIO



O contato e conversas com outras pessoas tendem a te inspirar. Pode ter ótimas ideias para aplicar no trabalho e se destacar. Tudo vai bem na relação.



CAPRICÓRNIO



Os astros ativam sua capacidade de compreender as coisas e os estudos se beneficiam. A sorte vai estar ao seu favor. Sinal de novidades com o mozão.



AQUÁRIO



Há grandes chances de encher a carteira e perceber novas maneiras de faturar. Ótimo momento no lar. Seja com o crush ou o mozão, a conversa vai fluir.



PEIXES



A sua mente vai ficar a todo vapor e deve formar parcerias. Nas amizades, pode aprofundar as suas relações. Podem pintar novidades nos assuntos do coração.