Sol - Reprodução de Internet

SolReprodução de Internet

Publicado 24/06/2022 10:07

O Sol entrou em Câncer nesta terça-feira (21), onde permanece até 22 de julho. A astróloga Isabella Cariello conta que o período traz uma tônica bem afetiva e emocional, que favorece o contato com a família, a nutrição e a busca por uma completude interna.

O signo é regido pela Lua, astro que comanda as emoções. De acordo com Isabella, o cuidado e acolhimento estarão em voga neste mês canceriano, diferente de Gêmeos que trouxe versatilidade e manejo comunicativo, a temporada promete maior afeto e cuidado.Ainda segundo a astróloga, as pessoas que apresentam o Sol em Câncer ou o signo forte em seu Mapa Astral são comandadas por suas sensações e emoções.“As pessoas que têm Câncer forte no Mapa Astral precisam de afeto, proteção e segurança. Além disso, se preocupam em prover isso aos que amam. É importante estar atento à necessidade de proteção, pois assim como um caranguejo, puxam para si o que julgam importante e tem muita dificuldade em soltar.”Isabella explica que o período traz reflexões quanto a assuntos emocionais e familiares, principalmente quando Mercúrio entrar em Câncer, no dia 5 de julho.“A época nos convida a refletir sobre a construção de laços afetivos, o acolhimento de terceiros e, também, a nutrição emocional e física. O signo se relaciona ao estômago trazendo foco para tudo aquilo que é ingerido e colocado pra dentro do corpo.A especialista ainda revela que o momento é oportuno para focar em questões mais internas, como as emoções, os afetos do dia a dia, a família, a alimentação e o cuidado com o lar. Além disso, a temporada é interessante para desenvolver práticas artísticas ligadas às sensações, como desenho, escrita ou pintura.“O signo também tem relação com Júpiter, planeta que se exalta em sua morada, refletindo uma época que também favorece o contato com saberes superiores, como filosofias, religiões e sistemas de crenças”, conclui.