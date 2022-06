Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 24/06/2022 06:00

ÁRIES



Grandes chances de atrair grana e conseguir uma vida confortável. Pode ser uma boa hora para resolver desavenças. Há chance de pintar um crush sério.



TOURO



Os seus sentidos ficarão mais apurados hoje. Tem tudo para atrair mais estabilidade no trabalho. Se está na pista, seu magnetismo deve atrair contatinhos.



GÊMEOS



No emprego, tentar se afastar dos colegas deve render muito mais. Pode refletir e analisar as suas emoções. No amor, a conexão vai evoluir.



CÂNCER



Deve atrair mais conforto e realizar sonhos, se arregaçar as mangas. Se livre de energias e pessoas negativas. Mude um pouco o romance.



LEÃO



O desejo de ganhar reconhecimento dos chefes vai ficar forte. Tenha cuidado com a sua imagem profissional. Pode fisgar um partidão.



VIRGEM



Você deve sextar com a Lua favorecendo o aprendizado. Tende a se aproximar de gente com quem tenha afinidades. O romance a distância deve ser bom.



LIBRA



A Lua tende a aprofundar as suas relações, inclusive profissionais. Há chance de se envolver em negócios. No amor, aposte na intuição.



ESCORPIÃO



Você terá mais facilidade para fazer contatos e agradar todo mundo. É uma boa hora de olhar para o seu interior. Vão evoluir na vida a dois.



SAGITÁRIO



Deve descomplicar as coisas e fazer o serviço com mais praticidade. Na saúde, não deixe a dieta para depois. Programas diferentes podem surgir na relação.



CAPRICÓRNIO



A Lua tá arrasando no seu paraíso astral e você vai atrair muita sorte. Deve deixar de lado o que vem te atrapalhando. Vai ser espontânea na vida em casal.



AQUÁRIO



Seu lado prático está em destaque e o serviço deve render. Momento excelente para arrumar a casa. Se já se amarrou, a sintonia vai crescer.



PEIXES



Você vai ter facilidade para se relacionar com as pessoas e pode ser um ombro amigo. Preste atenção na saúde e se envolva em conversas com o mozão.