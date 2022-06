Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 26/06/2022 06:00

ÁRIES



A sorte está lançada neste domingão e você deve aproveitar. Pode ter oportunidades e aprendizados. Com o crush ou mozão, vai arrasar nos papos.



TOURO



Fique ligada para as chances de ganhar mais dindim. Vai ser mais generosa e pode dar uma mãozinha a um familiar. Muitas paqueras delicinhas.



GÊMEOS



Vai ser mais expansiva em seus contatos e irá turbinar as relações. Há chance de realizar um sonho. Com o mozão, é uma boa hora para esclarecer mal entendidos.



CÂNCER



O seu jeito mais simpático e otimista deve atrair as pessoas. Pode ser mais fácil se livrar de coisas sem importância do passado. Talvez aposte num lance novo.



LEÃO



O dia ressalta a sua simpatia e um clima de harmonia deve reinar. Nos estudos, há sinal de sucesso. Nos assuntos do coração, deve pintar uma energia mais leve.



VIRGEM



Tudo indica que irá lidar melhor com suas emoções e pode abrir mais com as pessoas. Há boas chances de alcançar as suas ambições. Pode pintar um romance.



LIBRA



Aposte no carisma para se relacionar bem com tudo muito. Pode até conseguir favores dos seus contatos. Ótimo momento para inovar na relação.



ESCORPIÃO



Você pode ter ótimas oportunidades de se dar bem. O conforto do lar tende a dar um up na sua energia. Aguarde novidades quentíssimas na intimidade!



SAGITÁRIO



Há sinal de muita sorte, sobretudo em suas relações pessoais. Tende a passar ótimos momentos com seus queridos. Dia de novidades nos assuntos do coração.



CAPRICÓRNIO



O seu coração vai estar repleto de generosidade e vai ser muito prestativa. Saúde e família contam com proteção. O clima vai ser delicinha com o love.



AQUÁRIO



Os astros tornam o seu signo mais extrovertido e pode ter ótimos contatos. O conforto do lar te ajuda a concluir tarefas.. Pode fisgar um crush.



PEIXES



Deve faturar uma grana extra com algo que faz no conforto do lar. Pode se abrir e demonstrar o que sente hoje. Aposte nas suas qualidades no romance.