Constelação - NASA

Publicado 02/07/2022 06:00

ÁRIES



A Lua renova seu entusiasmo e garante mais bom humor. Você vai agradar a todos ao seu redor. Use e abuse do seu charme nos assuntos do coração.



TOURO



Talvez tenha ótimas ideias para ganhar dinheiro. Aposte na disciplina para alcançar os seus objetivos. No amor, faça planos com seu bem.



GÊMEOS



Bom astral para fazer contato com as pessoas e matar a saudade. Os astros favorecem os estudos. Na paquera, aposte em papos descontraídos.



CÂNCER



No trabalho, trate de cumprir suas tarefas sem alarde. Mantenha seus projetos em segredo. Demonstre o quanto valoriza a relação durante o dia.



LEÃO



Os astros estimulam viagens desde que isso não prejudique o seu trabalho. Evite bater de frente com chefes. O romance deve estar em alta, aproveite!



VIRGEM



Hoje você vai mostrar ainda mais disciplina no trabalho. Vai mergulhar nas tarefas e nos seus objetivos. Nos assuntos do coração, a sensualidade se destaca.



LIBRA



Mantenha a mente aberta e tire boas lições mesmo de adversidades. Pode se envolver em brigas. Invista no companheirismo com o par.



ESCORPIÃO



Tenha cuidado com mal-entendidos no início do dia. Pode ser melhor agir por conta própria. A paquera vai fluir bem e seu papo vai atrair como ímã.



SAGITÁRIO



Aprender uma nova tarefa pode testar a sua paciência. Troque ideias e ouça dicas dos colegas. No amor, você estará ainda mais atraente.



CAPRICÓRNIO



Vai cumprir as suas tarefas com muita rapidez. Pode ter boas ideias para aumentar sua produtividade. No amor, tudo vai bem e talvez namore bastante.



AQUÁRIO



Os astros vão ajudá-la a superar mentiras e fofocas. Você vai arrasar no trabalho utilizando a criatividade. Declare o seu amor e deixe o ciúme pra lá.



PEIXES



Cuidado para não se indispor com amigos por causa de dinheiro. Boa sintonia e boas conversas em família. Na união, relembre bons momentos.