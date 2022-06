Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 30/06/2022 06:00

ÁRIES



O clima em casa deve ser uma delícia, se relacionando bem com a família. O seu lado mandão pode aparecer no trabalho. O romance vai estar entusiasmado.



TOURO



Os astros revelam que o seu signo pode ser aberto ao diálogo. Talvez consiga expressar melhor o que sente. No amor, não vai querer ficar só.

GÊMEOS



Há sinal de mudanças financeiras e tudo indica que serão positivas. Deve arrasar na profissão e pode ganhar um aumento. Ótimas ideias animam o romance.



CÂNCER



Utilize a sua criatividade e empenho para reunir aprendizados. O humor tende a oscilar e você pode querer ficar sozinha. Pode ostentar o love.



LEÃO



Há sinal de boas mudanças, coleguinha, e o seu lado sensível pode vir à tona. Deve se sair melhor no serviço. Há promessa de muita diversão na relação.



VIRGEM



Tudo indica que vai se relacionar muito bem com todos. Há chance de realizar um sonho, com a ajuda de amigos. Pense um pouco antes de se amarrar no amor.



LIBRA



Seu signo recebe altas doses de sensibilidade e zelo no trabalho. Na saúde, há grandes chances de curar um perrengue. Pode renovar o romance.



ESCORPIÃO



Boas chances de expandir seus horizontes e aprender coisas novas. Tem tudo pra ter sucesso nos estudos. Pode investir num partidão na paquera.



SAGITÁRIO



Negócio familiar tem tudo para ser um baita sucesso e vai conquistar mais intimidade com os parentes. No romance, as aventuras devem trazer diversão.



CAPRICÓRNIO



Vai ter mais facilidade para formar contatos, capricórnio. Talvez tenha ideias criativas e forme alianças. Pode pintar alguém diferente na conquista.

AQUÁRIO



Se prepare que pode rolar chuva de dindim com as suas boas ideias. Tome cuidado com as emoções que podem ser abaladas. Os contatinhos vão surgir.



PEIXES



Os astros destacam sua intuição e fazer uma fezinha pode render. Abra bem os olhos com amigos da onça. Curta bastante o dia ao lado do love.