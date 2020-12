Marcelo Bechler no estádio Camp Nou um dia antes do jogo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 14:43 | Atualizado 08/12/2020 14:43

Saiu do meu controle e foi mais forte do que eu. Obrigado a quem se emocionou junto e entendeu o que vinha junto do choro pic.twitter.com/NBDvr1w6v2 — Marcelo Bechler (@marcelobechler) December 8, 2020 Barcelona - O repórter do Esporte Interativa, Macelo Bechler ficou emocionado ao comentar o que pode ser a "última dança" entre Messi e Cristiano Ronaldo no clássico pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Falando ao vivo do Camp Nou, local que receberá Barcelona x Juventus, às 17 horas desta terça-feira, o jornalista não conteve as lágrimas durantes a participação no "De Placa" e contagiou a todos os que estavam ao vivo, inclusive Mauro Beting.

"Antes de falar do jogo, eu vou falar de uma coisa que talvez nem devesse, porque eu não sou protagonista de nada, mas eu acho que é interessante, porque eu vou ter a experiência que acho que todo mundo que gosta de futebol no século XXI gostaria de ter: talvez, ver o último jogo entre os dois", falou Bechler.

Marcelo também lamentou o fato de que, por conta da pandemia, o estádio estava vazio, não fazendo jus a "despedida" de que os jogadores mereciam.

"Desde sábado eu estou com um sentimento estranho. Estou me sentindo mal, triste. Quando eu cheguei aqui no Camp Nou, olhei para trás e vi o estádio vazio, eu acho que acontecia o que eu achava que ia acontecer: talvez seja a última dança dos dois juntos, e num estádio vazio. O estádio vai estar vazio e sem vida. Está acabando. O futebol vai seguir como sempre seguiu, mas quem é da nossa geração, hoje, talvez, seja a última vez. Hoje, talvez, seja a última dança que eles vão dançar juntos. Eu sou muito duro, e vou chorar no ar. Num ano de mer**, com esse vírus que faz o estádio estar vazio, e todo mundo merece se despedir dos dois. (...) Que triste que é que acabe. E está acabando. É muito ruim que as coisas estão acabando. Nem sei porque estou tão triste assim", completou o jornalista.

Um dos mais emocionado com a fala de Marcelo, Mauro Beting chegou a tirar os fones e deixar a bancada por alguns instantes.