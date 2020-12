Mano se fantasia de Mulher-Maravilha no "Arena SBT" Reprodução

Por IG - Esporte

Publicado 08/12/2020 15:20

Rio - Maurício Borges, conhecido como Mano, apareceu na última edição do "Arena SBT" vestido com uma fantasia da personagem Mulher-Maravilha. A aposta foi feita com Benjamin Back após a queda do Flamengo dentro da Libertadores. A brincadeira foi estabelecida antes do confronto do time carioca com o Racing.

Publicidade

"Pô, Vitinho, obrigado, viu? Gustavo Henrique, mais uma falha! Se meu avô fosse marcado por você é capaz dele fazer gols. Rodrigo Caio, que expulsão juvena. E Rogério Ceni, tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro, difícil, viu?", disse Mano ao entrar no progama fantasiado.

O jornalista trocou de fantasia durante o progama mais vezes, integrando os figurinos aos quadros temáticos que fizeram parte da edição. Mano declarou que não pipocaria e que "palavra de homem não faz curva, promessa é dívida".