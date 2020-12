Alejandro Sabella AFP

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 16:13 | Atualizado 08/12/2020 17:19

Rio - O ex-treinador da seleção argentina, Alejandro Sabella morreu nesta terça-feira aos 66 anos. Ele comandou a equipe duas vezes campeã mundial na Copa de 2014, quando a seleção foi vice-campeã perdendo a final para a Alemanha no Maracanã.

Alejandro Sabella passou mal no último dia 25, dia que Diego Maradona, maior ídolo do futebol argentino morreu. Ele ficou hospitalizado depois de sofrer complicações causadas por uma arritmia cardíaca. Para piorar, Alejandro contraiu um vírus na unidade hospitalar e precisou ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Além de treinador, Sabella também foi jogador de futebol. Ele teve passagem pelo Grêmio no anos 80 e também defendeu a seleção argentina como atleta. Ele tb ganhou a Libertadores de 2009 no comando do Estudiantes de La Plata