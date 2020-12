Principal destaque do Goiás na temporada, Tadeu destaca importância da vitória no clássico contra o Atlético-GO Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 16:18 | Atualizado 08/12/2020 16:19

Rio - Após a vitória no clássico contra o Atlético-GO, o Goiás reascendeu a esperança na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino chegou a 19 pontos, um ponto a menos que o Botafogo, vice-lanterna. Um dos principais destaques do Verdão, o goleiro Tadeu falou sobre o triunfo diante do rival.