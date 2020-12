Flamengo x Coritiba jogam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020 no estádio do Maracanã. Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 08/12/2020

Rio - O jornalista Carlos Cereto levantou uma polêmica e irritou seus colegas Roger Flores e Cléber Machado durante o Seleção SporTV desta terça-feira. O comentarista sugeriu que o Flamengo está sendo beneficiado pela tabela do Campeonato Brasileiro pelo fato de fazer os quatro dos próximos cinco jogos no Maracanã.

Nas próximas rodadas, o time rubro-negro recebe o Santos e o Bahia, visita o Fortaleza e, na sequência, joga contra Fluminense e Ceará como mandante.



"Quem fez essa tabela? Tudo bem que não tem torcida e o gramado do Maracanã está ruim, mas tem vantagem de não viajar, de jogar em casa. Mas, do ponto de vista técnico, você não pode fazer uma tabela em que o Flamengo joga 4 de 5 jogos em casa. Tudo bem que tem jogo adiado, mas é bagunça. E essa bagunça está criando um desequilíbrio técnico", disparou Carlos Cereto.

Em seguida, visivelmente incomodados com a declaração, Roger Flores e Cléber Machado contra-argumentaram o colega.

"Está reclamando da tabela agora, Cereto?", disse Roger.

"No primeiro turno você não reclamou, não, né Cereto?, questionou Cléber Machado.

"Exatamente! No primeiro turno teve a mesma sequência, mas com mais jogo fora de casa", concordou Roger.

"Estava errado também! Provavelmente eu falei. Mas no Campeonato Carioca, o Flamengo jogou todas no Maracanã! Todas! E agora, no Brasileiro, de cinco jogos, tem quatro no Maracanã. Tabela estranha essa", rebateu Cereto.

Roger e Cléber Machado também ressaltaram que, no fim das contas, todas as equipes terão jogado o mesmo número de jogos dentro e fora de casa.

"Cereto, de 38 jogos, quantos o Flamengo vai fazer em casa? 19. Não tem diferença. Sempre acontece essas sequências de dois jogos fora, depois dois em casa. Falar de tabela… Tabela é igual para todo mundo. Falar de tabela, eu acho… É a única coisa igual para todo mundo", disse Roger.

"Tabela e erro de arbitragem", complementou Cléber Machado.