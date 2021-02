Nacho Fernández disputa a bola com Gerson, do Flamengo, na final da Libertadores de 2019 Reprodução Internet

Belo Horizonte - O projeto 'SeleGalo' segue a todo vapor em 2021. Depois de uma longa negociação com o River Plate, da Argentina, o Atlético-MG chegou a um acordo pela contratação de Nacho Fernández nesta terça-feira. O apoiador, de 31 anos, custará US$ 6 milhões, cerca de R$ 32,2 milhões, e assinará um contrato com duração de três anos, como antecipou seu representante, Daniel González, em entrevista para o canal 'TyC Sports', de Buenos Aires.

"Ele é jogador do (Atlético) Mineiro, contrato de três anos", cravou o empresário.

Depois do investimento superior a R$ 180 milhões na montagem do elenco em 2020, o Galo mantém a cautela e, oficialmente, ainda não se manifestou. Mas o fato é que Nacho esteve na manhã desta terça-feira no River Camp, CT do clube argentino, para agilizar os trâmites burocráticos para a transferência e se despedir dos companheiros.

"Nacho tem 31 anos, e na conversa que tivemos com o presidente (do River), ele me prometeu que se conseguissem algo que o clube pretendesse, o venderia. E cumpriu. Estamos muito agradecidos. E conseguimos fazer", afirmou Daniel González.

Em Belo Horizonte, Nacho se juntará ao lateral-esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro, e ao atacante Hulk, ex-Shanghai SIPG, da China, primeiros reforços anunciados para 2021. O Galo chegou tentar a contratação do lateral-direito Rafinha, ex-Olympiacos, da Grécia, mas ele tem negociação avançada para voltar ao Flamengo.