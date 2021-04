Estádio do Maracanã Divulgação

02/04/2021

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou nesta sexta-feira no Diário Oficial, a liberação dos jogos de futebol na cidade a partir do dia 9 de abril, sem público.

"Ficam igualmente permitidas as competições e treinamentos de modalidades esportivas de alto rendimento, vedada em qualquer caso a presença de público", diz trecho de decreto publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira, válido até o próximo dia 19.



Ainda que tenha havido a liberação do político, os jogos da oitava rodada que estão marcados para acontecer entre sábado e terça-feira, continuarão fora do Rio. Flamengo, Fluminense e Vasco jogarão em Volta Redonda e o Botafogo, em Mesquita.

Desde o último dia 26 as atividades no Estado estavam proibidas devido as novas restrições para conter o aumento dos casos de Covid-19.