Aos 25 anos, Santos Borré é o maior goleador do River Plate na era Gallardo, com 47 gols

Depois de Palmeiras e Grêmio tentaram a contratação de Rafael Borré, do River Plate, mais um clube brasileiro demonstrou interesse no atacante. Segundo a ESPN Argentina, o Atlético-MG está de olho no jogador colombiano.

ATENCIÓN: informa Mariano Closs en #ESPNF12 que Atlético Mineiro quiere a Rafael Santos Borré. ¿El colombiano será compañero de Nacho Fernández? pic.twitter.com/6dgqZrYH9D — SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2021

Borré tem 25 anos e está no River Plate desde a temporada 2016/2017. Além de ser destaque do time argentino, o atacante também faz parte da Seleção da Colômbia.

O vínculo de Borré com o River vai até junho, e o jogador está livre para assinar pré-contrato com outra equipe. Atualmente, as chances de renovação com a equipe argentina é remota.