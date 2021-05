Neto Divulgação/Bandeirantes

Rio - Neto, no último dia 6 de abril, foi submetido a uma cirurgia na coluna e ficou vinte dias afastado da TV. O apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, contou que sente dores na região há mais de quinze anos, mas disse que adiou a cirurgia de correção por medo de possíveis sequelas.

O ex-jogador revelou que os problemas nas hérnias de disco nas vértebras L4 e L5, foram causados por conta do desgaste físico excessivo em sua época de atleta.



"Na verdade, minha cirurgia tem a ver com o trabalho físico que eu fiz o tempo todo que eu joguei bola. Isso arrebentou com minha coluna: as [vértebras] L4 e L5. Foi muito difícil porque eu já sentia essa dor há quinze anos, estava adiando, não queria fazer a cirurgia porque falam que é muito difícil. E eu não sabia o quanto era difícil. Além de ter medo de sequela, tinha medo de mexer na medula, de mexer muito perto. E foi muito difícil", disse Neto em seu canal no YouTube, Craque Neto 10.



A apresentador explicou que já havia feito um procedimento três vezes chamado "bloqueamento", para mitigar as dores. No entanto, o tratamento não foi bem-sucedido.

"Minha dor era insuportável. Faz 20 dias que eu fiz a cirurgia, já não sinto mais as dores que eu sentia antes. Já estou até abaixando. Eu fiz três bloqueamentos, que é uma tentativa de bloquear a dor e tem prazo. A primeira durou quatro anos, a segunda, dois. A terceira durou três dias. Aí, eu tive que operar. Era tanta dor que eu não aguentava viver com essa dor e superou o medo da cirurgia. O tempo que eu fico parado no meu trabalho, foi complicando ainda mais", finalizou.