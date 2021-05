Marcelinho Carioca Crédito: Reprodução/SporTV

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 12:00

Rio - A convocação de Tite para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da seleção brasileira, não agradou Marcelinho Carioca. Para o ex-jogador, o técnico da Amarelinha deveria ter convocado o meia Gerson, do Flamengo.

"Tite é uma vergonha e não sabe a palavra que usa sempre: Meritocracia. Gerson de fora é sacanagem, Paquetá não existe, mano. A palavra dele é ' fica melhor", disse ele em uma publicação do perfil da 'TNT Sports'.



Além de ter criticado a ausência do jogador Rubro-Negro, Marcelinho também foi contra a convocação de Fred, do Manchester United, Gabriel Jesus, Lucas Paquetá e Richarlison.

"O Tite só pode estar de sacanagem com o povo brasileiro e os amantes do futebol. Para um atleta estar na seleção, é o nível técnico, habilidade, ser diferenciado, craque de bola. Tite, cadê o Gerson? Melhor jogador do futebol brasileiro que você briga e insiste tanto para não levar? O Fred do Manchester United pode, está jogando para caramba? O Gabriel Jesus está arrebentando, o Paquetá é craque? E o Richarlison?", questionou.

Segundo Marcelinho Carioca as convocações de Tite ainda estariam prejudicando os jogadores.

"Ah, Tite, toma vergonha. Você fala tanto em meritocracia e não sabe o que significa isso. Seria melhor para você, que 'empresariocracia' é melhor. Você está de sacanagem com a gente. É uma vergonha o que você está fazendo com o futebol brasileiro, é inadmissível. Você está estragando sua carreira, seu nome e os trabalhos brilhantes que fez. Não seja igual os outros. Que vergonha", finalizou.