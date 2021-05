Thiago Ribeiro é irmão de Adriano Imperador Reprodução

Publicado 15/05/2021 13:33

Rio - Thiago Ribeiro, irmão do ex-jogador Adriano Imperador, foi anunciado como o novo reforço do Assisense para a disputada da Segundona do Campeonato Paulista, equivalente à quarta e última divisão do estadual de São Paulo.

Está será a primeira experiência do jogador de 21 anos como profissional no futebol brasileiro. O atacante atuava no futebol universitário do Estados Unidos desde 2016, por onde foi campeão da Dallas Cup sub-18, atuando pelo Cedar Stars Academy, em 2017.