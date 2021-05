Mariana Becker Reprodução

Rio - Mariana Becker que vem cobrindo a Fórmula 1 pela Band, reconheceu que o esporte recebe mais espaço na emissora paulista, do que em comparação à Globo. A jornalista, ex-Globo, disse que esse fator vem ajudando ainda mais o seu trabalho.

"Eu me sinto mais solta e seria bobagem minha negar isso, porque dá para ver no vídeo. São estruturas completamente diferentes, com propósitos completamente diferentes. A Band está investindo nesse caminho, onde eu posso ficar mais solta, e tem dado muito certo. A impressão que eu tenho é que eu consigo me comunicar melhor com as pessoas", disse ao 'Uol Esportes'.



"Eu consigo mostrar o que a gente está vivendo para trazer a informação para as pessoas, que não é uma coisa que vem numa cartilha. Antes, o bastidor ficava muito escondido e você só recebia o presente pronto. Hoje, a pessoa pode ver o presente sendo feito: a pesquisa, a compra, o embrulho. Tem todo esse processo até que a pessoa recebe a informação que ela quer. Acho que as pessoas se sentem mais envolvidas", concluiu.

A repórter relembrou os momentos de incerteza na emissora carioca e afirmou que está muito feliz na Band.

"Teve um total alívio (o acerto com a Band). O momento de incertezas sobre a transmissão foi uma fase muito estranha, porque eu já comecei a pensar em outras coisas, no que eu estava a fim de fazer se não fosse F-1 (...) Tem sido super realizador estar na Band. Tenho me sentido em casa, fui muito bem acolhida e sinto um prazer imenso... Eu saio do paddock, da Fórmula 1, com uma sensação enorme de dever bem cumprido e bem reconhecido. Foi uma grande mudança para mim. Passei 25 anos na Globo, me formei como repórter e jornalista lá, com mestres que até hoje eu admiro muito e são pessoas que me ajudaram a me formar", concluiu.