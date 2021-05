Vitória Reprodução

Por IG ESPORTE

Publicado 15/05/2021 16:00

Rio - A emissora comandada por Silvio Santos teve que pagar R$ 27,9 mil de indenização para o Vitória, por danos à imagem do clube. O processo corria desde 2013 e só foi encerrado agora. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer.



O problema todo aconteceu após o antigo reality show "Menino de Ouro", exibido nas manhãs de domingo pelo SBT, ter usado um escudo errado do time baiano, no qual era possível ler "VICE" em vez da sigla correta ECV. Normalmente, essa imagem é usada por rivais do clube como forma de brincadeira. Além disso, o Vitória alegou que o programa se referiu ao clube, em um determinado momento, como "eterno vice" do Bahia.

O SBT, por sua vez, apontou que o caso não cabia indenização, porque se tratou de um erro da produção. Porém, em sua decisão, em 2019, a juíza Luciana Magalhães Oliveira Amorim, da 10.ª Vara de Relações de Consumo do Tribunal de Justiça da Bahia, alegou que, por se tratar de uma emissora de abrangência nacional, o Vitória teve sua imagem prejudicada.



No último mês de abril, o Vitória entrou com um pedido de execução do pagamento, obrigando a emissora a quitar a dívida.



Vale lembrar que o SBT adquiriu recentemente os direitos da Copa do Nordeste, com contrato válido até 2022, e o Vitória é um dos times da competição.