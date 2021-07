Revelado pelo Vasco, Paulinho, atualmente no Bayer Leverkusen, é uma das apostas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio - Marco Galvão/CBF

Publicado 09/07/2021 18:40

São Paulo - Mudança de planos. A preparação final da seleção olímpica para os Jogos de Tóquio terá uma 'escala' obrigatória na Europa devido ao estado de emergência decretado na cidade sede na última quarta-feira. Portanto, a delegação brasileira voltará à Sérvia para a segunda e última etapa de preparação antes nas Olimpíadas. A viagem para Belgrado está marcada para a tarde de domingo, em voo fretado partindo do Aeroporto de Guarulhos.

O Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para comunicar que não seria mais possível 'encaixar' a seleção olímpica na agenda de treinamentos no país entre os dias 11 e 16.

Portanto, o caminho estará livre em Tóquio para o técnico André Jardine e seus comandados a partir do dia 17, quando a equipe terá acesso aos locais oficiais da competição. O Brasil volta à Sérvia, onde enfrentou a seleção local e a de Cabo Verde em junho, para finalizar a preparação na cidade Novi Sad, cerca de 40 minutos de Belgrado. A delegação brasileira embarcará em definitivo para o Japão no dia 16.



Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, além Douglas Luiz e Richarlison, que disputam a final da Copa América com a seleção principal neste sábado, contra a Argentina, no Maracanã, se apresentarão na Sérvia.