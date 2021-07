Seleção feminina ficou em segundo lugar na Liga das Nações de Vôlei - Divulgação

Publicado 13/07/2021 13:05

Rio - Em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SporTV, a bicampeã olímpica Sheilla Castro afirmou que enxerga a seleção feminina largando atrás na busca por medalha olímpica. Por outro lado, a oposta vê o time masculino, campeão da Liga das Nações, favorito ao bicampeonato em Tóquio.

"Talvez seja a primeira Olimpíada em um bom tempo que a seleção feminina não entre como favorita, não está entre os três (favoritos), mas isso não significa que o Brasil não consiga chegar. Acredito muito que pode chegar na final. O masculino já é o grande favorito, espero que eles consigam o bicampeonato. Coloco eles mais favoritos que a feminina com certeza", afirmou atleta que irá comentar a modalidade nos Jogos.

"A nossa chave (da seleção feminina) não é muito forte. O objetivo do Brasil é ficar em 1º e pegar o 4º do outro grupo, que deve ser a Turquia. Trombar com a China, Estados Unidos antes da hora não é bom", completou Sheilla.

A oposta também comentou as chances da equipe brasileira no vôlei de praia e apontou favoritismo a dupla feminina. "Com certeza a Ághata e a Duda têm muitas chances de ouro. A dupla do masculino também. Coloco umas 90% de chance de ouro", afirmou Sheilla Castro.

As olímpiadas de Tóquio terão início no próximo dia 21, com os jogos de futebol feminino. As disputas de vôlei e vôlei de praia começam no dia 24, um dia após a abertura dos Jogos Olímpicos.