João Victor Oliva - Miriam Jeske/COB

João Victor OlivaMiriam Jeske/COB

Publicado 24/07/2021 07:18 | Atualizado 24/07/2021 07:42

Rio - Um momento de emoção marcou o primeiro dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A ex-jogador de basquete, Hortência, participou da transmissão do hipismo adestramento e se emocionou no momento em que seu filho, João Victor Oliva, competia.

"Na hora que terminou, ele abraçou o cavalo e começou a sorrir, eu já fiquei mais tranquila. Independente de tudo, ele se sentiu bem e está feliz com o que fez no momento. Eu choro à toa, fico feliz, muito, sei o tanto que ele lutou pra poder classificar esse cavalo em cima da hora. Estou feliz porque ele saiu sorrindo. Estou louca pra falar com ele", afirmou.

A ex-jogador afirmou que pela fisionomia do filho, ele estava satisfeito com o resultado. João havia se classificado para a Olimpíada no ano passado, mas teve o cavalo vendido e precisou atuar novamente para garantir a vaga no conjunto, agora com o cavalo Escorial Horsecampline.



O filho de Hortência fez 70,419 pontos, marca que o deixou na quinta colocação do Grupo A, com situação complicada para ir à final e disputar medalha na sua modalidade. Porém, a nota foi a maior do país na história do adestramento e João superou sua marca no Rio-2016.

"“Estou muito contente, senti o cavalo muito bem. A prova nunca é perfeita, sempre temos que aprender com os erros, mas é uma pontuação boa. Ainda sou novo e se a cada ano eu melhorar gradativamente, um dia posso chegar nos melhores do mundo. É para isso que vou treinar todos os dias”, afirmou o filho de Hortência.