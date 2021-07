Arthur Zanetti - Divulgação/ Ricardo Bufolin/CBG

Publicado 24/07/2021 05:11 | Atualizado 24/07/2021 06:26

Japão - Arthur Zanetti e Caio Souza foram os destaques positivos do Brasil na ginástica na madrugada deste sábado, em Tóquio. Os dois devem conseguir se classificar, respectivamente, para as finais da argola e do salto. Souza também deve avançar no individual geral.

Zanetti conseguiu 14,900 pontos nas argolas e terminou sua participação na terceira colocação. Já Caio ocupa a quarta posição no salto e está em nono no individual geral, sendo que há o limite de dois ginastas por país nas finais. Ambos aguardam mais um grupo de adversários se apresentarem nas classificatórias.

No entanto, na disputa por equipes, o Brasil não teve a mesma sorte. A equipe tem chances remotas de conseguir se classificar para a próxima fase e aguarda o desempenho das próximas seleções.