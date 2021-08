Destaque na campanha da Inglaterra na Eurocopa, Jack Grealish é o novo sonho de consumo de Pep Guardiola - AFP

Destaque na campanha da Inglaterra na Eurocopa, Jack Grealish é o novo sonho de consumo de Pep Guardiola AFP

Publicado 04/08/2021 19:07

Manchester - Atual campeão da Premier League e da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City deixou escapar o título da Liga dos Campeões na decisão com o Chelsea, mas não desistiu de protagonizar uma temporada perfeita. Para alcançar o feito, o clube dirigido pelo técnico Pep Guardiola mostra força no mercado e está perto de acertar a contratação de Jack Grealish, do Aston Villa, pelo valor de 100 milhões de euros, cerca de R$ 723 milhões.

O avanço na negociação foi revelado pelo portal 'The Athletic', que garante que o anúncio pode ser oficializado ainda esta semana. Destaque na campanha da Inglaterra, Grealish é um nome indicado pelo técnico espanhol, que, no entanto, não desistiu da contratação de outro astro do English Team: Harry Kane.

Publicidade

O impasse nas tratativas com o Tottenham deram um clima de 'novela' na badalada negociação. Para pressionar o clube londrino, o camisa 10 segue sem se reapresentar aos Spurs. De acordo com o jornal 'Daily Telegraph', Kane prolongou as férias nos Estados Unidos à espera do desfecho na transação que pode chegar a R$ 1 bilhão. A postura de Kane tem gerado críticas da torcida e da imprensa inglesa. Até mesmo o coreano Son, companheiros de clube, curtiu uma publicação que questiona o comportamento do camisa 10.

Artilheiro da última edição do Campeonato Inglês, com 23 gols, Kane comunicou à diretoria do Tottenham o desejo de ser negociado na próxima temporada. Com contrato válido até 2024, o atacante nunca conquistou um título como profissional, fato que o motiva a mudar de ares em busca de novos desafios.