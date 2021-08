Diego Costa - Reprodução

Publicado 11/08/2021 16:52

Rio - O atacante Diego Costa está muito perto de confirmar sua vinda para o futebol brasileiro. Segundo o repórter Vinícius Nicoletti, da ESPN, o jogador acertou os últimos detalhes para vestir a camisa do Atlético-MG e deve ser anunciado nas próximas horas.

No Galo, Diego deve ter um contrato parecido com o de Hulk. O acordo englobará luvas, premiação e produtividade, e deve girar em torno de R$ 1,5 milhão por mês.

Antes de fechar com o Galo, Diego Costa chegou a ser especulado no Palmeiras e no Flamengo, mas não chegou a abrir negociação com os clubes.