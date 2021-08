O brasileiro Anderson Silva deixou o UFC e tem lutado boxe - Divulgação

Publicado 11/08/2021 16:41

Dois ex-campeões do UFC, Anderson Silva e Tito Ortiz vão se enfrentar em uma luta de boxe, segundo informações do site 'MMA Fighting'. O duelo está previsto para o card Triller Fight Club, dia 11 de setembro, em Los Angeles. O mesmo evento que terá como combate principal Vitor Belfort contra Oscar De La Hoya.



O site americano informou que o combate deve acontecer na faixa de peso de 88kg. O duelo entre lendas de esporte de combate sob as regras do boxe vem ganhando cada vez mais popularidade nos Estados Unidos.

Anderson, aos 46 anos, vem de uma expressiva vitória sobre Julio César Chávez Jr, ex-campeão mundial de boxe, no mês de junho, na Cidade do México, por decisão dividida. Já Ortiz não luta desde dezembro de 2019, quando finalizou Alberto Rodriguez.



O americano registra ainda mais duas vitórias seguidas, sendo uma sobre Chuck Liddell por nocaute e uma finalização contra Chael Sonnen. Agora, ele vai estrear no boxe.