Estreia de Messi foi a partida mais assistida da história do futebol francêsFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2021 17:45

Rio - Por pouco tempo durante a partida, Messi conseguiu quebrar recordes na vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Reims, pelo Campeonato Francês. A estreia do meia argentino foi a partida mais assistida da história do futebol francês.

O jornal "L'Équipe" fez um levantamento e destacou que a partida foi assistida ao vivo por mais de 10.5 milhões de pessoas na França. Além disso, na Espanha, o jogo foi transmitido para mais de 6.7 milhões de pessoas pela internet no canal Pique.

No estádio, torcedores da China, Índia, Reino Unido e Coreia do Sul estiveram juntos para acompanhar a estreia de Messi. No Brasil, além disso, foi bastante comentada a substituição de Pochettino que, na ocasião, não permitiu que o meia argentino atuasse ao lado de Neymar e Mbappé. Esta poderia ter sido a última partida do francês pelo PSG.

Messi atuou por apenas 20 minutos, logo após os dois gols de Mbappé. A vitória do Paris sobre o Reims, manteve o clube francês na liderança do Campeonato Francês com 12 pontos e obteve 100% de aproveitamento no torneio nacional.