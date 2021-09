Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 04/09/2021 17:00

Rio - O Brasil derrotou o Chile, mas a atuação da Seleção recebeu muitas críticas da imprensa esportiva. O apresentador Neto, da Band, foi um dos críticos da forma como a equipe de Tite atuou. O ex-jogador do Corinthians falou sobre o posicionamento de Gabigol.

"Qual é o time? O Paquetá estava de lateral-esquerdo, junto com o Alex Sandro. O Gabigol é atacante, meu Deus do céu. Eu queria falar um palavrão, mas não posso! Tite, ele é atacante, não lateral! Você acabou com o menino ontem! Aí vão falar que o Gabigol não tem que ir pra Seleção, ‘porque não fez nada ontem’. O pique que ele deu e o Neymar não conseguia chegar. Vergonhoso na parte tática. Cara, você colocou o Paquetá, que está fazendo gols, de lateral-esquerda, e o Gabigol de lateral-direito?! Ele é centroavante!", afirmou.



O Brasil venceu o Chile com gol de outro jogador do Flamengo, Everton Ribeiro. Neste domingo, a Seleção enfrenta a Argentina, em São Paulo, em busca da oitava vitória consecutiva nas Eliminatórias.