Pelé completa 80 anos

Publicado 06/09/2021 14:50

Pelé divulgou nesta segunda-feira, em comunicado aos fãs, que retirou um tumor no último sábado.



Em texto divulgado em uma rede social, o Rei disse que foi identificada uma lesão suspeita no cólon direito, uma parte do intestino. Ele passou por cirurgia para retirada do tumor no local.



O ex-jogador, de 80 anos, deu entrada no hospital na última terça-feira e segue hospitalizado desde então. Ele disse que se sente bem, pronto para "encarar mais essa grande partida com um sorriso no rosto".



Veja a íntegra do texto divulgado por Pelé:



"Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana.



Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos."



Pelé manda recado nas redes sociais após internação — Foto: Reprodução

Pouco depois, o Hospital Albert Einstein também soltou uma nota. Diz o comunicado:





"O paciente Edson Arantes do Nascimento foi submetido, no último sábado (4), a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito, no Hospital Israelita Albert Einstein. O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica. O paciente, que passa bem, está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e a previsão é que seja transferido para o quarto nesta terça-feira (7)."



Ao ser internado, na semana passada, Pelé também usou uma rede social para desmentir informações de que tivesse desmaiado. Ele disse que estava bem de saúde – e brincou que não poderia jogar no domingo seguinte.



Rei Pelé concede entrevista no Museu Pelé, em Santos — Foto: MARCELO D. SANTS/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Nos últimos anos, depois de uma série de cirurgias no quadril, Pelé tem enfrentado problemas de saúde que resultaram em dificuldades de locomoção. Ele tem estado mais recluso – em entrevista ao ge no começo do ano passado, o ex-goleiro Edinho, um de seus filhos, disse que o pai estava "com certa depressão".