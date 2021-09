Publicado 07/09/2021 00:00

O episódio lamentável ocorrido no jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, dão uma dimensão da atual situação do nosso país. Um incidente que poderia ter sido evitado caso as leis fossem cumpridas.

Não dá para apontar o dedo para apenas um culpado. Em primeiro lugar, os argentinos que estiveram no Reino Unido não deveriam sequer entrar no Brasil. Depois, deveria haver algum impedimento para que esses atletas em questão não saíssem do hotel. Por fim, não poderiam estar no estádio do Corinthians.