Publicado 06/09/2021

França - O contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain tem várias bonificações ao brasileiro. Uma delas foi divulgada nesta segunda-feira pelo jornal espanhol "El Mundo". De acordo com informações da publicação, o brasileiro poderá receber 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões), caso seja 'cortês, pontual, simpático e disponível' para os torcedores do clube francês.

O acordo prevê que Neymar também está proibido de fazer declarações públicas que contrariem decisões táticas adotadas pela equipe parisiense. O atleta tem contrato com o PSG até o término da temporada de 2024/2025.



Ainda de acordo com a publicação, Neymar teria ganho do PSG o segundo maior contrato da história do futebol, atrás apenas daquele que Messi tinha com o Barcelona. Os franceses teriam se comprometido a pagar um salário anual de cerca de 43 milhões de euros (cerca de R$ 264,04 milhões) durante as cinco primeiras temporadas. Na sexta, caso continuasse no clube, o valor subiria para cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307,03 milhões).